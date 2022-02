Maserati zal zijn tweede SUV in het voorjaar van 2022 lanceren. Intussen werd de Grecale verder getest in extreme omstandigheden.

De ontwikkeling en de productie van de Maserati Grecale heeft een stevige vertraging opgelopen. Normaal zou deze exclusieve SUV al in november 2021 op de markt komen, maar die timing is niet gehaald door het Italiaanse merk dat deel uitmaakt van de Stellantis Groep. De reden daarvoor zou het aanhoudende chiptekort zijn, waardoor Stellantis vreesde dat de productie niet volop zou kunnen draaien en er dus niet aan de vraag voldaan zou kunnen worden.

Intussen verblijdt Maserati de media en het publiek dan maar met enkele nieuwe plaatjes van de crossover die nog een bijkomende testsessie onderging in het Hoge Noorden. De testrijders zal je niet horen klagen dat ze nog een keertje mochten spelevaren met het nieuwste model in het gamma.

De Maserati Grecale tijdens testritten in Zweden. © GF

Mild-hybride aandrijving

De Grecale is een SUV of crossover die zich onder de Levante positioneert en dus een concurrent wordt van de Jaguar E-Pace en de Porsche Macan. De koetswerklijnen lijken stoer en de wagen is natuurlijk meteen herkenbaar aan de forse grille in de neus die typisch is voor Maserati.

Voor de aandrijving zou beroep gedaan worden op onder meer een mild hybride combinatie, die al bekend is van de Ghibli en de Levante en goed moet zijn voor ongeveer 300 pk. Daarnaast zullen er wellicht nog enkele andere sterkere motorisaties bijkomen. Meer nieuws daarover verwachten we de volgende maanden in de aanloop naar de definitieve lancering.

De Grecale positioneert zich onder Levante. © GF

