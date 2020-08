Het Maserati Trofeo-gamma groeit: na de Levante SUV zijn nu ook van de Ghibli en de Quattroporte deze uitzonderlijke versies verkrijgbaar.

Met de Trofeo-afgeleiden staan deze twee Italiaanse sportwagens aan de top in van respectievelijke segmenten, vooral qua prestaties. Onder de motorkap van de Ghibli en Quattroporte Trofeo zit de door Ferrari ontwikkelde 3,8-liter V8-motor met 580 pk. Deze aandrijflijn is rechtstreeks afgeleid van de V8 met 530 pk die in de Quattroporte GTS wordt gebruikt. Het is één van de laatste atmosferische V8-motoren die zonder verpinken tot 7.000 toeren per minuut doorgaat en dat ook laat horen. Met deze motorisatie realiseren de Maserati's een topsnelheid van 326 km/u en ze spurten van 0 naar 100 km/u in 4,3 (Ghibli Trofeo) of in 4,5 seconden (Quattroporte Trofeo). De aandrijfkracht van de 580 pk sterke bi-turbo V8 gaat integraal naar de achteras, waardoor de bestuurder de sensaties van een krachtige "achterwielaandrijver" ervaart, hoewel de Levante Trofeo SUV op de vier wielen wordt aangedreven. De Ghibli en Quattroporte worden eveneens uitgerust met het IVC-systeem (Integrated Vehicle Control) systeem, dat eerder op de Levante Trofeo werd gebruikt. Dit zorgt voor een verfijnd rijgedrag, extra actieve veiligheid en betere 'gecontroleerde' prestaties, op voorwaarde dat de bestuurder een minimum aan zelfbeheersing toont. De versnellingsbak is een achttrapsautomaat van ZF-makelij met een uitgesproeken sportief karakter. Deze Trofeo-versies krijgen ook de primeur van het nieuwe MIA-multimediasysteem. (Belga)

Met de Trofeo-afgeleiden staan deze twee Italiaanse sportwagens aan de top in van respectievelijke segmenten, vooral qua prestaties. Onder de motorkap van de Ghibli en Quattroporte Trofeo zit de door Ferrari ontwikkelde 3,8-liter V8-motor met 580 pk. Deze aandrijflijn is rechtstreeks afgeleid van de V8 met 530 pk die in de Quattroporte GTS wordt gebruikt. Het is één van de laatste atmosferische V8-motoren die zonder verpinken tot 7.000 toeren per minuut doorgaat en dat ook laat horen. Met deze motorisatie realiseren de Maserati's een topsnelheid van 326 km/u en ze spurten van 0 naar 100 km/u in 4,3 (Ghibli Trofeo) of in 4,5 seconden (Quattroporte Trofeo). De aandrijfkracht van de 580 pk sterke bi-turbo V8 gaat integraal naar de achteras, waardoor de bestuurder de sensaties van een krachtige "achterwielaandrijver" ervaart, hoewel de Levante Trofeo SUV op de vier wielen wordt aangedreven. De Ghibli en Quattroporte worden eveneens uitgerust met het IVC-systeem (Integrated Vehicle Control) systeem, dat eerder op de Levante Trofeo werd gebruikt. Dit zorgt voor een verfijnd rijgedrag, extra actieve veiligheid en betere 'gecontroleerde' prestaties, op voorwaarde dat de bestuurder een minimum aan zelfbeheersing toont. De versnellingsbak is een achttrapsautomaat van ZF-makelij met een uitgesproeken sportief karakter. Deze Trofeo-versies krijgen ook de primeur van het nieuwe MIA-multimediasysteem. (Belga)