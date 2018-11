Maserati Ghibli diesel ontvangt Sport Auto Award

De lezers van het magazine Sport Auto (Motor Presse Stuttgart) hebben de Ghibli Diesel uitgeroepen tot de meest sportieve buitenlandse dieselwagen. De lezers van het magazine mochten kiezen uit 238 modellen, verspreid over 25 categorieën. Deze "sport auto Award 2018" komt voor Maserati niet als een verrassing, want de constructeur heeft er alles aan gedaan om zijn sportieve traditie ook met dieselwagens verder te zetten. De Ghibli is sinds 2013 op de markt met een V6 dieselmotor die voldoet aan de Euro 6d-temp emissienorm. In tegensteling tot de V6 en V8-benzinemotoren, werd de diesel niet in samenwerking met Ferrari, maar wel met VM Motori ontwikkeld. Hij levert 275 pk bij 4.000 opm en het maximale koppel van 600 Nm staat paraat tussen 2.000 en 2.600 opm. De motor wordt aan een achttrapsautomaat gekoppeld en het vermogen gaat integraal naar de achteras. Vierwielaandrijving wordt voorbehouden aan de krachtiger versies. De Ghibli diesel is erg succesvol op de Europese markten en dat is ook zo het geval in Duitsland. Sinds 2013 heeft de AGAP productiesite (Avvocato Giovanni Agnelli Plant) in Grugliasco (nabij Milaan) al ongeveer 16.000 Maserati Ghibli's gebouwd. (Belga)