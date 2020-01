In een poging om steeds exclusiever te worden, lanceert Maserati een bijzondere versie, de 'Royale', een naam tot de verbeelding spreekt.

Maserati bouwt sinds mensenheugenis exclusieve modellen zoals de Royale-versie op basis van de derde generatie Quattroporte in 1986. Die versie kreeg een exclusieve kleurstelling (zwart en blauw) in combinatie met een verfijnd interieur dat werd verrijkt met die met soepel leder werden bekleed. Verder gebruikte men veelvuldig hout op het dashboard en de deurpanelen. De Quattroporte Royale werd overigens aangedreven door een 4,9 liter grote V8-motor die 300 pk leverde. De productieteller bleef staan op amper 49 exemplaren.

Vandaag brengt Maserati andermaal een speciale serie met dezelfde naam op de markt. Die zal beschikbaar is op alle modellen met de V6-motor van het huidige Maserati-gamma. Er zullen slechts 100 Maserati Quattroporte, Levante en Ghibli Royale worden gebouwd. De Royale is verkrijgbaar in twee unieke kleuren: Blue Royale en Verde Royale. Deze opmerkelijke tinten combineren de designers met subtiele details zoals antracietkleurige wielen en zilverkleurige remklauwen.

De interieurs van deze Royale-versies zijn gebaseerd op de uitrusting van de GranLusso. Ze zijn beschikbaar met Zegna Pelletessuta-leer (een exclusief Maserati-product) of in tweekleurig volnerfleer in bruin/zwart. Er komen ook opvallende inlegstukken (Metal Net voor de Levante, Ebonny voor de Ghibli en Black Piano voor de Quattroporte) en een typerend "One of 100" embleem. Tot slot monteert men nog een Bowers&Wilkins geluidsinstallatie, een elektrisch schuifdak en de getinte ruiten. De prijzen starten bij 104.000 euro voor de Ghibli, 111.000 euro voor de Levante en 136.300 euro voor de Quattroporte.(Belga)

Maserati bouwt sinds mensenheugenis exclusieve modellen zoals de Royale-versie op basis van de derde generatie Quattroporte in 1986. Die versie kreeg een exclusieve kleurstelling (zwart en blauw) in combinatie met een verfijnd interieur dat werd verrijkt met die met soepel leder werden bekleed. Verder gebruikte men veelvuldig hout op het dashboard en de deurpanelen. De Quattroporte Royale werd overigens aangedreven door een 4,9 liter grote V8-motor die 300 pk leverde. De productieteller bleef staan op amper 49 exemplaren. Vandaag brengt Maserati andermaal een speciale serie met dezelfde naam op de markt. Die zal beschikbaar is op alle modellen met de V6-motor van het huidige Maserati-gamma. Er zullen slechts 100 Maserati Quattroporte, Levante en Ghibli Royale worden gebouwd. De Royale is verkrijgbaar in twee unieke kleuren: Blue Royale en Verde Royale. Deze opmerkelijke tinten combineren de designers met subtiele details zoals antracietkleurige wielen en zilverkleurige remklauwen.De interieurs van deze Royale-versies zijn gebaseerd op de uitrusting van de GranLusso. Ze zijn beschikbaar met Zegna Pelletessuta-leer (een exclusief Maserati-product) of in tweekleurig volnerfleer in bruin/zwart. Er komen ook opvallende inlegstukken (Metal Net voor de Levante, Ebonny voor de Ghibli en Black Piano voor de Quattroporte) en een typerend "One of 100" embleem. Tot slot monteert men nog een Bowers&Wilkins geluidsinstallatie, een elektrisch schuifdak en de getinte ruiten. De prijzen starten bij 104.000 euro voor de Ghibli, 111.000 euro voor de Levante en 136.300 euro voor de Quattroporte.(Belga)