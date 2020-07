Het eerste elektrische model in de geschiedenis van Maserati zit er aan te komen en het is één van de belangrijkste projecten voor de toekomst de Italiaanse sportwagenfabrikant.

De keuze om hybride technologie te introduceren op de Ghibli is daar niet vreemd aan. Met ruim 100.000 geproduceerde exemplaren sinds de lancering in 2013 heeft de Ghibli een trouw cliënteel veroverd. Toegegeven, deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met die van de Duitse premiummodellen, maar voor Maserati - dat zijn specifieke aanpak cultiveert - is dit een mooi resultaat. De elektrische aandrijving van de Ghibli wordt een mild hybride systeem, een oplossing die vooral gericht is op het verbeteren van de prestaties en het verminderen van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Hij combineert een verbrandingsmotor (2.0 viercilinder turbomotor) met een 48-volt startdynamo en een elektrische compressor (e-Booster) die door een batterij worden gevoed. Volgens Maserati is dit het beste compromis op vlak van prestaties, verbruik en rijplezier, want deze versie weegt zelfs 80 kg minder dan de Ghibli-diesel. Dankzij een maximaal vermogen van 330 pk en een koppel van 450 Nm blijft deze Maserati een sportieveling, want hij haalt een topsnelheid van 255 km/u en de spurt van 0 naar 100 km/u lukt in 5,7 seconden. Dit model zal geassembleerd worden in de Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP) site van Grugliasco (Turijn) en de productie start in september. (Belga)

