Maserati maakt de plannen voor de ontwikkeling en de productie van het nieuwe geëlektrificeerde gamma bekend. Alle nieuwe modellen krijgen hybride en batterij-elektrische aandrijfsystemen zonder afbreuk te doen aan het bekende prestatieniveau van het Italiaanse sportwagenmerk uit Modena.

Maserati's elektrificatieprogramma start nog dit jaar. De spits wordt afgebeten door de nieuwe Ghibli, het eerste hybridemodel van het merk. De productie van de nieuwe GranTurismo en GranCabrio, de eerste modellen die een 100% elektrische aandrijving krijgen, start in 2021. Maserati heeft besloten om de GranTurismo en GranCabrio te produceren in de Mirafiori-fabriek, waarin het merk 800 miljoen euro investeert.

Van de meest recente generatie van de GranTurismo en GranCabrio verkocht Maserati tussen 2007 en 2019 meer dan 40.000 exemplaren. Het hart van Maserati klopt echter nog steeds in Modena, waar het hoofdkantoor is gevestigd, en waar de modellen worden ontwikkeld en getest. Voor Maserati is Modena de plek waar al 80 jaar lang bijzondere auto's worden gebouwd die zich onderscheiden door luxe, elegantie, stijl, prestaties en kwaliteit, en die in meer dan 70 landen worden verkocht.

De eerste van de nieuwe in Modena geproduceerde Maserati-modellen wordt in 2020 de supersportwagen, die bol staat van de technologie en die de traditionele merkwaarden van Maserati weerspiegelt. De productielijn in de fabriek in Modena wordt momenteel verregaand gemoderniseerd, deels om de lijn voor te bereiden op de elektrische variant van dit nieuwe model. Tegelijkertijd is Maserati gestart met de bouw van een lakstraat, een compleet nieuwe toevoeging aan de productiefaciliteit.

Verder volgt een nieuwe Maserati utility vehicle die in Cassino gebouwd gaat worden en een voorname rol voor het merk moet gaan spelen dankzij zijn innovatieve technologieën. Maserati investeert zo'n 800 miljoen euro in de bouw van een nieuwe productielijn, waarmee aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 wordt gestart. De eerste preproductiemodellen zullen naar verwachting in 2021 van de band rollen.(Belga)

