Maserati breidt het gamma van de Levante uit met de GTS en de Trofeo, die respectievelijk 530 en 580 pk uit de V8 Twin Turbo puren, én de exclusieve Trofeo Launch Edition.

De Trofeo, het vlaggenschip van de Maserati Levante-serie, is met een topsnelheid van 299 km/u één van de snelste SUV's ooit gebouwd. Hij beschikt over een 3,8-liter V8 Twin Turbo-krachtbron die goed is voor 580 pk bij 6.250 tpm. Dit model wordt geleverd met Maserati's Integrated Vehicle Control System (IVC) en een nieuwe 'Corsa' racerijstand met Launch Control-functie voor een indrukwekkende rijdynamiek, nog betere prestaties en een ware Maserati-rijbeleving. Uiterlijk onderscheidt de Levante Trofeo zich door een nieuwe aluminium motorkap met dubbele ventilatieopeningen, 21" gesmede aluminium velgen, een carbon voorsplitter, lamellen in de grille, zijskirts, een achterdiffuser en Trofeo-emblemen.

De exclusieve Trofeo Launch Edition, waarvan de productie voor Europa beperkt is tot slechts 50 exemplaren, is beschikbaar in drie unieke koetswerkkleuren: mat Blu Emozione, Giallo Modenese en Rosso Magma. Het interieur is voorzien van sportstoelen met authentiek zwart 'Pieno Fiore' leder met rode, blauwe of gele contraststiksels. De blauwe en gele stiknaden zijn exclusief voorbehouden aan de Launch Edition, die tevens wordt geleverd met een nieuwe, mat uitgevoerde carbon sierinleg.

Het design van de Maserati Levante GTS weerspiegelt een combinatie van prestaties en luxe, verpakt in een stijlvolle grand tourer. De GTS beschikt eveneens over de V8 Twin Turbo, die in dit geval 530 pk levert. Uiterlijk onderscheidt het model zich door elegantie, met een agressieve touch voor de voor- en achterbumper. De Levante V8-modellen zijn nu in België te bestellen voor 138.900 euro voor de GTS en 159.200 euro voor de Trofeo, terwijl de exclusieve Levante Trofeo Launch Edition vanaf 180.200 euro van eigenaar verandert.(Belga)