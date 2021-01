Het marktaandeel van hybride en elektrische wagens is er vorig jaar stevig op vooruit gegaan in België. Dat blijkt uit een analyse van de markt van nieuw ingeschreven wagens door sectorfederatie Febiac.

Na vele jaren van terugval zagen ook dieselwagens hun aandeel weer toenemen, dat van de benzinewagens ging fors achteruit. Omwille van de coronacrisis vielen de auto-inschrijvingen vorig jaar met ruim een vijfde terug in België.

Het marktaandeel van de hybride wagens onder alle inschrijvingen van nieuwe wagens steeg tot 10,9 procent, van 4,7 procent in 2019. Dat van de volledig elektrische auto's nam toe van 1,6 procent in 2019 tot 3,4 procent vorig jaar.

Het marktaandeel van de dieselwagens steeg van 31,4 procent in 2019 tot 33 procent in 2020, dat van benzinewagens nam af van 61,6 procent in 2019 tot 51,8 procent vorig jaar.

Bedrijven zijn volgens Febiac duidelijk de drijvende kracht achter de elektrificatie van het Belgische wagenpark. In 2020 had een op de vijf (20,5 procent) geregistreerde bedrijfswagens (15,3 procent hybride en 5,3 procent zuiver elektrisch) een elektromotor. Dit aandeel is veel lager bij de particuliere klanten, waar 6,78 procent van de inschrijvingen vorig jaar een elektrocomponent telde (5,55 procent hybride en 1,23 procent elektrisch).

Bijna een kwart van de geregistreerde auto's in 2020 was een middelgrote SUV. Deze categorie van voertuigen was opnieuw het meest populair bij de Belgische automobilisten, vóór de categorie van kleine familiewagens (19,2 procent) en kleine SUV's (14,3 procent).

De CO2-uitstoot van nieuwe auto's die de afgelopen twaalf maanden in België zijn geregistreerd, lag op een historisch laag niveau van 107,9 gr/km. Dit was volgens Febiac te danken aan een steeds zuiniger voertuigaanbod en aan de populariteit van hybridemotoren.

