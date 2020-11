Na een beperkte heropflakkering in september sloot de markt voor nieuwe auto's oktober af met een bijkomende daling van 9,4 procent gedurende deze maand.

Met 38.703 inschrijvingen van nieuwe auto's is het resultaat van oktober 2020 lager dan het gemiddelde voor de maand oktober gedurende de afgelopen tien jaar (40.800 inschrijvingen). Tijdens de eerste tien maanden van 2020 betekent dit een daling van 22,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Natuurlijk wordt niet iedereen getroffen door de neerwaartse trend. In de top 5 geven VW, Peugeot, Renault en Mercedes 24 tot 34 procent terrein prijs maar BMW houdt stand met een daling van slechts 2,40 procent, goed voor een tweede plaats in de verkoopranking. Met 5.000 inschrijvingen blijft Volkswagen marktleider en globaal gezien zien we weinig stijgers in 2020. Het gaat vooral om luxemerken: Porsche (+1,93 procent), Ferrari (+0,86 procent) of Aston Martin (+18,18 procent). De meest spectaculaire - maar relatieve - stijging is bij Lamborghini (+23,33 procent) maar het gaat slechts over 37 voertuigen tegenover 30 een jaar eerder.

Bij de meer betaalbare merken kijkt iedereen naar SsangYong, die bijna 20% vooruit gaan van 629 naar 753 exemplaren. De meest verontrustende cijfers zijn voor Honda met een daling van ruim 40 procent tot 1.744 voertuigen. Momenteel worden in België minder Honda's verkocht dan bijvoorbeeld Jaguars. Rode cijfers ook bij Maserati (-43 procent) of amper 88 verkochte exemplaren sinds januari 2020. Subaru noteert een daling van 20 procent, wat het totale aantal ingeschreven nieuwe auto's op 228 brengt. Nok de elektrische spelers zien we 293 nieuwe Polestar modellen en bij Tesla staat de teller al op 2.400, waardoor de Californische constructeur zelfs Porsche op de hielen zit, want het verschil bedraagt nog slechts 77 auto's. (Belga)

