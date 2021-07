Ook Opel heeft grote elektrificatieplannen en lanceert de volgende jaren tal van nieuwe modellen. Zo maakt de Manta weldra zijn comeback met een elektrische aandrijving.

De eerste generatie van de Manta dateert uit het begin van de jaren 70 en was een iconisch sportief model dat nog jarenlang zeer populair zou blijven. Onlangs werd dat model onder het stof vandaan gehaald met de GSe Elektromod, een restomod met een elektrische aandrijving op basis van een originele wagen uit die tijd.

Dat bleek een voorproefje van wat er nog zou komen. Nu heeft Opel de elektrische Corsa-e en Mokka-E in het gamma, maar tegen 2024 zullen alle modellen geëlektrificeerd zijn, terwijl het merk vanaf 2028 nog enkel volledig elektrisch aangedreven wagens wil verkopen.

Binnen die bedrijfsplannen past ook de nieuwe Opel Manta-e die gebruik maakt van een iconische naam uit de merkgeschiedenis, maar verder eigenlijk niet veel gemeen heeft met zijn illustere voorganger aangezien het een elektrisch aangedreven crossover wordt. Een beetje te vergelijken met de Ford Mustang Mach-E. Dit model met vier of vijf deuren zal gebouwd worden op het modulaire STLA-platform en beschikt over een batterijpakket tot 82 kWh.

De Opel Manta GSe Elektromod. © GF

