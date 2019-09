Mahle heeft een plug-in hybride motorisatie ontwikkelt die voor tal van voertuigen kan worden gebruikt omdat het een modulair concept is waarbij men zowel de eigenschappen van de verbrandingsmotor, als die van de elektromotor en de bijhorende batterij 'op maat' kan aanpassen.

Mahle is geen onbekende binnen de automotive sector, want het is een belangrijke toeleverancier van voornamelijk mechanische motoronderdelen zoals motorblokken en zuigers, maar het bedrijf verlegt net als andere spelers in de sector de klemtoon van zuivere verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving.

Deze plug-in hybride aandrijving is daarvan een uitstekend voorbeeld. Tal van constructeurs moeten immers fortuinen investeren in de ontwikkeling van hybride aandrijvingen om de CO2-emissie van hun voertuigen te drukken. Precies door deze post uit te besteden, zullen ook kleinere spelers in de toekomst het hoofd boven water kunnen houden. Mahle kiest voor een turbo benzinemotor met twee of drie cilinders en een eenvoudige architectuur met twee kleppen per cilinder om de kosten laag te houden. De motor komt altijd met een versnellingsbak met 1 tot 4 versnellingen en kan als een parallel of een seriële hybrid worden gebruikt, al naargelang de specifieke eisen. Afhankelijk van de batterijcapaciteit is er ook een volledige elektrische rijmodus mogelijk.

De motorisatie wordt in een eerste fase ontwikkeld voor B-segment auto's, maar is ook bruikbaar voor grotere voertuigen. Deze 'uniforme aandrijftechnologie' is vrij nieuw in de autosector, maar wordt al veel langer gebruikt op de motormarkt (vb Rotax) en is wijdverspreid in de witgoed en de technologiesector.(Belga)