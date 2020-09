RACB-piloot Gilles Magnus maakte het voorbije weekend in Zolder zijn debuut in het wereldkampioenschap voor toerismewagens. Aan het stuur van zijn Audi RS3 maakte de Antwerpenaar een sterke indruk met een mooie vierde plaats.

Door de pandemie werd het ook seizoen van de pion van het RACB National Team grondig verstoord. Het doel was een tweede seizoen in de TCR Europe af te werken. Maar aangezien de nieuwe kalender van het wereldkampioenschap voor toerismewagens (WTCR) nog enkel races in Europa omvatte, besloten de RACB en het Comtoyou Team met de 21-jarige Gilles Magnus meteen de sprong naar het hogere niveau te wagen. De missie van de Antwerpenaar is te scoren in de Rookies Cup, die voorbehouden is aan jonge, onervaren rijders in het WTCR.

In Zolder reed Magnus echter meteen de pannen van het dak. In de vrije trainingen was hij steeds vooraan te vinden en in de kwalificaties liet hij zelfs een derde tijd optekenen tussen de wereldtop. Ook de races verliepen veelbelovend, ondanks een nukkige benzinepomp. In de eerste manche start de top 10 steeds in omgekeerde volgorde en daarin wist de Audi-piloot als 10e te finishen. Winnaar was Honda-rijder Girolami. In de tweede manche kon Magnus als derde van start gaan. Hij was steeds hevig in strijd voor het podium met de Lync & Co-piloten en werd uiteindelijk knap als vierde afgevlagd na winnaar Ehrlacher (Lync & Co 03).

"Ik denk dat we over het algemeen genomen tevreden mogen zijn over onze resultaten", stelde hij na afloop van de race. "Jammer dat we het podium hebben gemist, maar eigenlijk mag ik niet klagen. Ik denk dat we tegenover de sterke en ervaren concurrentie ons potentieel hebben kunnen tonen. Bovendien was ik bij de Rookies twee keer de beste. Dat belooft voor de volgende races."

Het laatste van weekend van september komt Gilles Magnus opnieuw in actie met zijn Audi RS3 op de Nürburgring. (Belga)

