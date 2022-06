Maakt trager rijden een verschil?

Er woedt een interessante discussie over de maximumsnelheid op de snelweg. Een groep deskundigen stelde voor om de maximumsnelheid op de snelweg te drukken. Trager rijden moet auto’s zuiniger maken waardoor de vraag naar brandstof (een beetje) zakt, wat dan de olieprijs moet verlagen.

De maximumsnelheid verlagen, heeft vanuit technisch oogpunt wel degelijk zin. Door de snelheid te verlagen van 120 naar 100 km/u kan men makkelijk 15 % brandstof besparen. Het verbruik neemt immers toe naarmate de snelheid stijgt omdat de luchtweerstand vergroot. Bij voertuigen met een hoger koetswerk of een groter frontaal oppervlak is het verbruiksverschil nog meer uitgesproken.

Gewicht is cruciaal

Een tweede bepalend element in het energieverbruik van een voertuig is het gewicht. Hoe meer massa in beweging moet worden gebracht, hoe groter het verbruik. Zwaardere voertuigen verbruiken niet alleen meer, het verbruiksverschil tussen trager en sneller rijden is ook een stuk groter. Daarom is de snelheid van bestelwagens en vrachtwagens vanuit verbruiksperspectief nog belangrijker dan bij personenwagens. Ook elektrische voertuigen verliezen hier punten omwille van hun hogere gewicht.

De factor gewicht gaat in de energierekening pas echt ‘doorwegen’ wanneer de snelheid varieert en het voertuig regelmatig moet optrekken. Precies dit is belangrijk want op de snelweg zie je vandaag behoorlijk wat automobilisten die hun snelheid beperken, maar dat zorgt echter voor een groot snelheidsverschil met de bestuurders die rijden tegen de geldende maximumsnelheid.

Kort door de bocht zou je ook kunnen stellen dat de zakelijke bestuurders – die hun brandstof niet uit eigen zak betalen – sneller rijden en dat merk je bijvoorbeeld aan het aantal bestelwagens dat tegenwoordig over de linkse rijstrook raast.

Perverse nevenwerking

Dit snelheidsverschil heeft een perverse nevenwerking omdat voertuigen vaker moeten vertragen en versnellen, wat de brandstofbesparing op de volledige vloot voertuigen beperkt houdt. Een snelheidsverlaging zal enkel leiden tot een belangrijke brandstofbesparing en mogelijk extra verkeersveiligheid wanneer alle deelnemers aan het verkeer een snelheid aanhouden die op elkaar is afgestemd.

Daarbij mag men bestel- en vrachtwagens niet uit het oog verliezen want omwille van hun groter gewicht en hun beperkte aerodynamica valt uitgerekend daar de grootste besparing te realiseren.