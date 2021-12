Het lijkt erop dat de Japanse autofabrikant Mitsubishi terugkomt op de beslissing om in Europa van de markt te verdwijnen.

Twee jaar geleden gaf de constructeur te kennen niet langer geïnteresseerd te zijn in de autoverkoop op de West-Europese markt. Door onder meer de strenger wordende emissienormen leek het de fabrikant weinig lucratief om hier markt aanwezig te blijven omdat het merk in hoofdzaak SUV's en vierwielaangedreven modellen in zijn portfolio had met hogere CO 2 -waarden.

Vandaag wordt bevestigd wat al een tijdje in de wandelgangen te horen was, want de volgende generatie ASX (een compact SUV-model) zou dan toch naar het Oude Continent komen. Die ASX deelt zijn platform met Renault-producten en zou vanaf 2023 hier zijn. Of het nu op onze Belgische markt storm zal lopen, valt af te wachten.

Wie gaat invoeren?

Zo is er ook de vraag wie zich geroepen voelt om deze wagens in te voeren. Tot voor kort was invoerder Beherman verantwoordelijk voor de importactiviteiten, maar die zette de verkoop van nieuwe modellen enige tijd geleden stop. Anderzijds staat Beherman tot op vandaag in voor de bevoorrading van wisselstukken die nodig zijn om de bestaande vloot Mitsubishi's te onderhouden via de voormalige verdelers en servicepunten.

Het is niet denkbeeldig dat Beherman de invoerdersrol weer zal opnemen, want het is nu ook invoerder van Fuso, het vrachtwagenmerk van de Mitsubishi-groep dat vooral bekend is via het Cantermodel. Dat is een compacte vrachtwagen die erg gewild is omdat de bestuurder (omwille van het lage gewicht van het voertuig) slechts over een (auto)rijbewijs B moet beschikken. De link met het moederhuis is dus nooit helemaal doorgeknipt.

