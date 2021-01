Hoewel constructeurs geloven in de toekomst van hun elektrische modellen, blijven de specialisten van sportieve berlines ook sportievere, luxueuzere en vooral exclusievere versies lanceren. Zoals de BMW M5 CS.

De modellen met een M of een CS-embleem zijn de sportiefste modellen binnen het BMW-gamma. De M3 CS, M4 CS en M2 CS kenden we al en BMW M(otorsport) lanceert vandaag - voor het eerst - ook een M5 CS. Het is een vreemde eend in de bijt in die zin dat extreem sportieve prestaties het meest tot hun recht komen in compactere coupémodellen.

Deze M5 CS voegt er ook nog een portie exclusiviteit aan toe. De 4,4-litermotor V8 wordt opgevoerd tot 635 pk, zodat de M5 CS de krachtigste auto uit de geschiedenis van BMW Motorsport wordt. De standaarduitrusting bestaat uit een M Steptronic-transmissie met acht versnellingen en Drivelogic in combinatie met de M xDrive-vierwielaandrijving. De CS biedt tevens een rijmodus met enkel achterwielaandrijving.

305 per uur

De CS let op zijn gewicht en zet 70 kilogram minder op de weegschaal in vergelijking met de M5 Competition. De bolide klokt de oefening van 0 tot 100 km/u na amper 3 seconden af en tikt de 200 km/u aan in 10,3 seconden. Topsnelheid: 305 km/u.

Deze ultieme 5-Serie biedt een adembenemend potentieel waarvan 4 personen in alle comfort kunnen genieten in het lederen interieur. Het is duidelijk dat een dergelijke sportwagen zijn ware aard slechts kan tonen op een circuit, zoals de vermaarde Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland.

De verkoop start in het voorjaar van 2021 en op de Duitse markt zal de M5 CS 180.400 euro kosten.

De modellen met een M of een CS-embleem zijn de sportiefste modellen binnen het BMW-gamma. De M3 CS, M4 CS en M2 CS kenden we al en BMW M(otorsport) lanceert vandaag - voor het eerst - ook een M5 CS. Het is een vreemde eend in de bijt in die zin dat extreem sportieve prestaties het meest tot hun recht komen in compactere coupémodellen. Deze M5 CS voegt er ook nog een portie exclusiviteit aan toe. De 4,4-litermotor V8 wordt opgevoerd tot 635 pk, zodat de M5 CS de krachtigste auto uit de geschiedenis van BMW Motorsport wordt. De standaarduitrusting bestaat uit een M Steptronic-transmissie met acht versnellingen en Drivelogic in combinatie met de M xDrive-vierwielaandrijving. De CS biedt tevens een rijmodus met enkel achterwielaandrijving. De CS let op zijn gewicht en zet 70 kilogram minder op de weegschaal in vergelijking met de M5 Competition. De bolide klokt de oefening van 0 tot 100 km/u na amper 3 seconden af en tikt de 200 km/u aan in 10,3 seconden. Topsnelheid: 305 km/u. Deze ultieme 5-Serie biedt een adembenemend potentieel waarvan 4 personen in alle comfort kunnen genieten in het lederen interieur. Het is duidelijk dat een dergelijke sportwagen zijn ware aard slechts kan tonen op een circuit, zoals de vermaarde Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland. De verkoop start in het voorjaar van 2021 en op de Duitse markt zal de M5 CS 180.400 euro kosten.