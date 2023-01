Luminus voor elektrische wagens: op weg naar de juiste laadoplossing

Kies je voor een elektrische wagen, dan is een laadoplossing bij je thuis of op het werk een groot voordeel. Maar hoe pak je dit aan? Aangezien heel wat bestuurders nu en de komende jaren voor het eerst elektrisch rijden, is er nog veel onwetendheid over laden. Met zijn laadoplossingen voor zowel bedrijven als particulieren brengt Luminus licht in de duisternis.

Tekst Robin Van den Bogaert

‘Een laadpunt thuis is zeker een groot gemak’, zegt Monia Falci, Electric Mobility Operations Manager bij Luminus. ‘Het is alsof je een eigen tankstation hebt. Je hoeft je helemaal niet te verplaatsen én je weet op voorhand hoeveel het laden kost, want het is jouw energietarief. Bij een publieke laadpaal verschillen de tarieven naargelang van de provider. Als je zonnepanelen hebt, kun je bovendien je verbruik optimaliseren. Als je er geen hebt, kun je nog altijd ‘s nachts laden aan een goedkoper tarief. Je auto thuis opladen, biedt dus veel voordelen.’

Een laadpunt bij jou?

De vraag is natuurlijk of een laadpunt ook bij jou thuis mogelijk is. Meestal is het antwoord positief. ‘Het is belangrijk dat je thuis een conforme elektrische installatie hebt, want na de plaatsing van het laadpunt volgt een verplichte keuring. We stellen altijd enkele vragen aan de klanten om de situatie in kaart te brengen. We bekijken eerst het laadvermogen van je huidige installatie. Samen met de boordlader van je auto en het type laadpaal bepaalt dit hoe snel je kunt laden’, legt Monia uit.

© National

Ook voor bedrijven

Als bedrijf is het belangrijk om laadoplossingen aan zowel bezoekers als werknemers ter beschikking te stellen. Luminus heeft daarom ook tal van laadoplossingen voor de professionele markt. ‘We installeren veel laadpalen op kantoor, op bedrijfssites of bij werknemers thuis’, zegt Monia. Fleetmanagers kunnen hun medewerkers op die manier ontzorgen.

‘We hebben partnerships met grote bedrijven’, aldus Monia. Een mooi voorbeeld is de kantoorsite van Coca-Cola, waar Luminus 137 slimme laadpalen plaatste met dynamische sturing en smart charging, verspreid over drie parkings. Chemiebedrijf Oleon ging met Luminus in zee om op verschillende sites in België, Duitsland en Frankrijk én bij de medewerkers thuis laadinfrastructuur te voorzien. Door de keuze voor een volledig elektrische vloot, had Oleon een betrouwbare partner nodig over drie landen heen.

Slimme laadpaal

Bij Luminus kiezen de meeste klanten voor een slimme laadpaal, die zijn laadtijd en laadvermogen kan laten variëren. ‘We bieden verschillende modellen met tal van functies aan’, zegt Monia. ‘Bijvoorbeeld om je verbruik te optimaliseren met zonnepanelen. Of voor load balancing, waarbij de laadpaal rekening houdt met andere stroomverbruikers in je woning en het piekverbruik kan spreiden zodat het capaciteitstarief voordeliger uitvalt. Veel klanten vinden het interessant om met de app van hun slimme laadpaal het verbruik op te volgen. Bij een geconnecteerde laadpaal kunnen we met split billing de facturatie van de laadkosten splitsen voor bedrijven die laadpalen laten installeren bij hun medewerkers. Van energiecontract tot laadpaal, bij Luminus vind je het volledige pakket.’

Monia Falci © National