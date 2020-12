BMW Group Belux en Luminus kondigen een nieuwe strategische samenwerking aan waardoor eigenaars van elektrische en plugin-hybride wagens eenvoudig hun BMW of Mini kunnen opladen met in België opgewekte groene stroom.

De BMW of Mini dealer zal voortaan bij de aankoop van een elektrische of plugin-hybride wagen onmiddellijk de Luminus laadinfrastructuur kunnen aanbieden, gekoppeld aan een groen energieleveringscontract, waarbij gegarandeerd wordt dat de stroom in België geproduceerd werd, tot zelfs een zonnepaneleninstallatie om de klant toe te laten zijn eigen elektrische wagen van eigen groene stroom te voorzien. Tot slot krijgen de klanten dankzij de Luminus laadpas toegang tot het openbaar laadnetwerk met 150.000 laadpunten in Europa, waarvan 1.300 in België.

Daarnaast bieden Luminus en BMW ook voor bedrijven, die hun wagenpark willen elektrificeren een totaaloplossing aan. Luminus kan hen onder meer helpen door (snelle) laadpunten te installeren en biedt eveneens een slim platform aan dat de werkgever toelaat het energieverbruik van zijn vloot te monitoren. Tevens heeft Luminus ook een oplossing om de vergoeding te berekenen waarop een werknemer recht heeft wanneer hij zijn firmawagen thuis oplaadt. Op die manier wordt gezorgd voor een geïntegreerd aanbod met een grote transparantie naar total cost of ownership doorheen de gebruiksduur van de wagen.(Belga)

