Luca de Meo moet Renault redden: wat zijn de plannen en slaagkansen van de topman?

Onze voorspelling is uitgekomen. De editie 2022 van de Mondial de l’Automobile is een tegenvaller geworden: weinig exposanten, weinig premières, weinig bezoekers. Niet voor herhaling vatbaar. Ster van het Parijse autosalon was Renault, ondanks de precaire financiële situatie van het Franse automerk.

Wat een triestig schouwspel was het. Slechts drie van de zeven tentoonstellingshallen van Paris Expo aan de Porte de Versailles in gebruik, van enig animo of hartverwarmende boodschap geen spoor. Tenzij op de stand van Renault. In afwezigheid van omzeggens alle niet-Franse merken speelde de Franse autogroep een thuismach, een kans die Renault-topman Luca de Meo dankbaar met beide handen aangreep om zijn merk positief onder de aandacht van de autojournalisten te brengen. Hij haalde het doek van twee concept cars die niet alleen een knipoog zijn naar de iconische Renault-modellen R4 en R5 maar die terzelfdertijd een voorafspiegeling vormen van toekomstige modellen.

Beperkt aantal blikvangers

Andere blikvangers in Parijs waren de nieuwkomers de Renault Austral en Kangoo E-Tech Electric, Peugeot 408 en Jeep Avenger. Die laatste is de eerste volledig elektrische SUV van Jeep en situeert zich qua formaat net onder de Renegade. De compacte nieuwkomer staat op het e-CMP-platform van Stellantis en is de voorbode van een hele reeks elektrisch aangedreven Jeep-modellen. De Avenger zal vanaf begin volgend jaar in het Poolse Tychy van de band rollen. Uit het Jeep-kwartet Compass, Renegade, Wrangler en Grand Cherokee ontstaat op die manier een kwintet. Volgens Jeep beschikt de Avenger over een WLTP-rijbereik van 392 kilometer en is die als voorwielaandrijver beperkt geschikt voor offroad. Volgend jaar komt er een 4×4-versie.

Lees verder onder de foto

De 4EVER is een hommage aan de legendarische Renault 4

In afwezigheid van de Duitse, Italiaanse en Japanse automerken probeerden enkele Chinese merken (Ora, Wey en BYD) mediabelangstelling te generen voor de modellen waarmee zij voet aan de grond willen krijgen op de Europese markt. Met name BYD, de grootste Chinese autobouwer, lanceert drie nieuwe modellen (Atto3, Tang en Han) die op papier de evenknie zijn van gelijkaardige modellen van de Europese merken. Dat zij beduidend goedkoper én onmiddellijk leverbaar zijn, maakt hen tot een niet te onderschatten nieuwe concurrent.

Russische inval in Oekraïne kost Renault 2 miljard euro

In de marge van de Mondial de l’Automobile gaf Renault-topman Luca de Meo (57) toelichting bij zijn plan om de Franse autobouwer uit de financiële miserie te halen. Renault betaalt vandaag de rekening van de grootheidswaanzin van zijn voorganger Carlos Ghosn. Die wilde, koste wat het kost, van de Renault Group de grootste autogroep ter wereld maken. Liever meer omzet dan meer winst, aldus zijn credo. Een strategie die kortstondig succes oplevert maar die op lange termijn de winstgevendheid van een bedrijf ondergraaft en kwetsbaar maakt in tijden van crisis.

Daarbij komt dat Renault, in een reactie op de Russische inval in Oekraïne, deze zomer zijn drie fabrieken in Rusland heeft gesloten en ook een einde heeft gemaakt aan de samenwerking met Lada. Een en ander resulteert in een financieel verlies van zo’n 2 miljard euro.

Bovendien heeft ook de productie in de Europese fabrieken van Renault vorig en dit jaar zwaar geleden onder het tekort aan halfgeleiders uit Azië en kabelbomen uit Oekraïne.

Met 2,7 miljoen verkochte auto’s in 2021 was Renault ver verwijderd van het ambitieuze streefdoel van ex-topman Ghosn. Als gevolg van de tegenvallende bedrijfsresultaten is de beurswaarde gedaald tot 9 miljard euro. In een geglobaliseerde automobielwereld in volle transitie is de financiële situatie van Renault allesbehalve rooskleurig.

Erop of eronder voor Luca de Meo

Het goede nieuws is dat de groepsomzet in het derde kwartaal van 2022 is gestegen met 20,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De E-Tech-modellen van Renault vertegenwoordigen intussen 38 procent van de totale verkoop van personenwagens, het Franse merk bevestigt hiermee zijn toonaangevende positie op het gebied van elektrische en hybride mobiliteit.

De Italiaan Luca de Meo, opvolger van Carlos Ghosn, staat voor de grootste uitdaging in zijn succesrijke carrière, hij kent de sector door en door en is een van de meest charismatische topmanagers van zijn generatie. Hij startte zijn carrière in Parijs bij Renault en was achtereenvolgens aan de slag bij Toyota in Brussel, bij Fiat en Alfa Romeo in Italië, bij Volkswagen en Audi in Duitsland en bij Seat in Spanje.

Meer dan wie ook is hij zich bewust van de ernst van de situatie. ‘Ik heb meer te winnen dan te verliezen. Ik draag verantwoordelijkheid voor 115.000 medewerkers en medewerksters en heb het volste vertrouwen in het welslagen van mijn plan dat ik op 8 november in detail zal bekendmaken.’

Enkele elementen van zijn plan zijn al bekend. In eerste instantie wil hij Renault opsplitsen in meerdere entiteiten: Ampère zal zich uitsluitend bezighouden met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische modellen, Horse wordt verantwoordelijk voor de Renault- en Dacia-modellen met klassieke aandrijving, de entiteit Mobilize neemt alle mobiliteitsdiensten voor haar rekening en Re-Factory staat in voor recycling van benodigde en gebruikte onderdelen en materialen.

Renault trekt volop de kaart van elektrificatie en zal vanaf 2030 in Europa enkel nog elektrische auto’s verkopen. De productie van elektrische modellen en componenten zoals accu’s wordt gecentraliseerd in de Noord-Franse fabrieken van Douai, Maubeuge en Ruitz, in een zogenaamde ElectriCity.

Lees verder onder de foto

Renault wil een aparte entiteit voor zijn elektrische modellen oprichten.

Nog koopt Renault zijn batterijen bij de Zuid-Koreaanse producent LG Energy, in de toekomst zal het beroep doen op batterijen van de Chinese producent Envision. Die werkt nu al samen met Mercedes en bouwt in de omgeving van Douai een nieuwe accufabriek.

Het plan van redder in nood De Meo voorziet verder in het verhuizen van de productie van de modellen met verbrandingsmotoren naar Spanje, zonder verlies van arbeidsplaatsen in het thuisland. Dat is mogelijk door het creëren van de entiteit Horse en het verankeren van productie van de benzine- en dieselmotoren en versnellingsbakken in Frankrijk. Renault biedt geïnteresseerden de mogelijkheid te investeren in Horse. Naar verluidt is er concrete interesse vanwege het Chinese Geely en Saoedisch-Arabische olieconcern Aramco.

Om zijn ambitieuze plannen te kunnen realiseren, heeft de Meo geld nodig. Veel geld. Daarom plant hij een beursgang van de entiteit Ampère en zoekt hij toenadering tot bevriende toeleveranciers maar ook tot sectorvreemde bedrijven. Stand vandaag kan hij daarbij rekenen op de steun van de Franse staat die 15 procent van de Renault-aandelen bezit én van de machtige Franse metaalvakbonden.

Voor Luca de Meo is er geen weg terug, het is erop of eronder. Zijn besparingsplan Renaulution werpt zijn eerste vruchten af: door een drastische reducering van de kosten zijn de efficiëntie en rendabiliteit fors verhoogd en heeft hij het vertrouwen gewonnen van zowel de Franse regering als van de 115.000 Renault-medewerkers. Als geen ander kan hij mensen enthousiasmeren en motiveren. Slaagt hij erin ook de beleggers te overtuigen, en dat kan enkel met positieve bedrijfsresultaten en hoopgevende vooruitzichten, is hij goed op weg om Renault te revolutioneren en om de geschiedenis in te gaan als de redder van Renault. Daar hoort ter gelegener tijd een standbeeld bij.

Mercedes keert autosalons de rug toe Voorafgaand aan de officiële opening van de Mondial de l’Automobile haalde Mercedes-topman Ola Källenius in Parijs het doek van de EQE SUV. Mercedes breidt daarmee zijn gamma elektrisch aangedreven SUV’s uit tot vijf modellen (EQA, EQB, EQC, EQE SUV en EQS SUV). De presentatie gebeurde niet in de hallen van Paris Expo aan de Porte de Versailles maar in de nabijgelegen tuin van het Musée Rodin. Hoewel Mercedes officieel niet participeerde aan de Mondial de l’Automobile probeerde het toch de show te stelen met de wereldpremière van de EQE SUV. Het merk met de ster is hiermee niet aan zijn proefstuk. Naar aanleiding van de IAA 2021 (Internationale AutoAusstellung) in München stelde Mercedes, op de vooravond van de officiële opening, zijn nieuwe elektrische modellen voor in de gebouwen van de plaatselijke Mercedes-dealer en oogstte daarmee meer bijval dan BMW dat nochtans een thuismatch speelde maar in snelheid werd gepakt door het initiatief van zijn concurrent. Mercedes zal ook dé grote afwezige zijn op het komende Autosalon van Brussel. Het lijkt erop dat het merk met de ster de autosalons de rug toekeert. Een en ander kadert allicht in het drastische besparingsplan van topman Ola Källenius. Die wil met minder auto’s meer winst maken. “Om zijn aandeelhouders te behagen en ter wille te zijn, is Källenius tot alles bereid,” aldus een veel gehoorde commentaar in de Duitse automobielwereld. Mercedes-Benz is het oudste nog bestaande automerk en was decennialang de onbetwiste koploper inzake technologische innovatie. Dat is echter verleden tijd. Inzake elektrificatie is Mercedes op achtervolgen aangewezen en ook qua verkoop van elektrische modellen presteert het slechter SUV dan zijn directe concurrenten. Of daarin verandering komt met de lancering van de EQE SUV is koffiedik kijken.