Hyundai Motor Group heeft de benoeming van de Belg Luc Donckerwolke in de nieuwe functie van Creative Director (CCO) aangekondigd. Hij zal zijn carrière als Executive Vice President hervatten en zijn kantoor zal gevestigd zijn in het Hyundai Motor Europe Technical Centre.

Donckerwolke zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie over het design van de merken Genesis, Ioniq en brandstofcelvoertuigen. Luc Donckerwolke werkt al sinds 2016 voor de groep en superviseerde de designafdelingen van Hyundai, Kia en Genesis als Design Director. In maart nam hij ontslag nam om zich "op zijn gezondheid te concentreren". Als vertegenwoordiger van de groep zal Luc Donckerwolke de positie van de Hyundai Motor Group versterken omdat hij kan steunen op zijn aanzienlijke ervaring als autodesigner maar hij is ook een leidersfiguur. Hij stimuleert getalenteerde designers en zorgt voor een werkomgeving die proactieve communicatie tussen collega's bevordert. De designafdeling van de merken Hyundai, Kia en Genesis blijven onder toezicht van het huidige management. SangYup Lee, senior vice president en directeur van het Hyundai Global Design Center en Genesis Global Design, zal het ontwerp van de merken Hyundai en Genesis blijven leiden. Karim Habib, senior vice president en directeur van Kia Global Design, zal verantwoordelijk zijn voor Kia. (Belga)

