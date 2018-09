Lotus zoekt Mark I uit 1948

Het is al jaren een mysterie waar die allereerste Lotus verscholen zit en of er sowieso nog iets van rest. Colin Chapman bouwde als jongeman die Mark I in de garage van de ouders van zijn toenmalige vriendin Hazel, die later zijn vrouw werd. Het was een eerste realisatie van zijn visie op een lichte en snelle basic sportwagen. Hij testte de Mark I in verscheidene competities en op basis van de feedback ontstond al gauw een verbeterde versie: de Mark II. Die eerste wagen werd in 1950 verkocht, maar sindsdien is men bij Lotus er elk spoor bijster van.

Ook Clive Chapman, de zoon van de stichter en de directeur van Classic Team Lotus neemt naarstig deel aan de zoektocht: "De Mark I is de heilige graal van de geschiedenis van Lotus. Hiermee zette mijn vader zijn theorieën over het ontwerp van een sportwagen om in realiteit. Het zou fantastisch zijn mochten we de Mark I alsnog op tijd kunnen vinden voor de 70e verjaardag van Lotus. Ik roep hierbij elke liefhebber op om nogmaals in garages een kijkje te gaan nemen. Je weet maar nooit." (Belga)