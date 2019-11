Lotus zet het testwerk met de Evija verder. Deze 2.000 pk sterke en 1,9 miljoen euro kostende elektrische supercar zal in de loop van 2020 op de markt komen.

Elektrische wagens blijven het nieuws beheersen in alle segmenten, zelfs bij de supercars. Daar trekt momenteel Lotus alle aandacht met de imposante Evija, die deze maanden een intensief testprogramma ondergaat om volgend jaar in productie te gaan. Slechts 130 gelukkige kopers zullen een bedrag van ongeveer 1,9 miljoen euro aan het Britse sportwagenmerk mogen overmaken, want meer exemplaren worden er niet van gemaakt. De exclusiviteit blijft dus verzekerd.

De Lotus Evija wordt dan ook een bijzondere sportwagen met uiterst opvallende looks en ijzersterke prestaties. Het systeemvermogen bedraagt 2.000 pk en het gecombineerde maximumkoppel piekt bij 1.700 Nm. Daarmee zou een sprint van stilstand tot 300 km/u in minder dan 9 seconden lukken, terwijl de topsnelheid op 320 km/u ligt! Volgens Lotus bedraagt het rijbereik van de Evija 400 kilometer en kan het lithium-ion accupakket in 9 minuten weer volledig opgeladen zijn, als er tenminste een laadinstallatie van 800 kW voorhanden is. (Belga)