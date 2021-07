De nieuwe Emira wordt de laatste Lotus met een klassieke aandrijving met verbrandingsmotor. Deze sportieve tweezitter stelt rijplezier voorop, maar verliest comfort en rijgemak niet uit het oog.

Eigenlijk moet de nieuwe Emira meteen de halve catalogus van Lotus vervangen: de Elise, de Exige en de Evora. Tegelijk sluit dit model een tijdperk af want het wordt de laatste sportwagen van het merk met een klassieke verbrandingsmotor. De volgende auto's krijgen allemaal een hybride of volledig elektrische aandrijving met de exclusieve Evija supercar als vaandeldrager.

Er is keuze uit twee motoren tot 400 pk © GF

De Emira laat de keuze uit de bekende V6 3,5 liter met compressor van Toyota-origine of een nieuwe 2 liter turbobenzine die door AMG Mercedes wordt geleverd. Die krachtbronnen zullen 360 tot 400 pk produceren, de tweezitter in staat stellen in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u te sprinten en een topsnelheid tot 290 km/u te halen. Ook voor de transmissie is er keuze tussen een handgeschakelde zesbak of een DCT-automaat. De Emira wordt 4.412 mm lang, 1.985 mm breed, 1.255 mm hoog en zal 1.405 kilogram wegen.

Lotus omschrijft de Emira als een 'junior supercar', een prestatiegerichte GT die ook dagelijks bruikbaar is. Zeker in de Tour-versie die een iets soepelere ophanging voorziet, terwijl de Sport-versie strakker in de veren staat en op sportievere Michelin Sport Cup 2 rubbers rust.

De Emira krijgt een complete uitrusting met onder andere een digitaal dashboard, een infotainmentsysteem, elektrisch verstelbare stoelen en verschillende rijhulpsystemen. Deze fraaie Lotus Emira zou relatief betaalbaar blijven met een prijskaartje van een goede 60.000 pond of iets meer dan 70.000 euro.

Dit wordt de laatste Lotus met een verbrandingsmotor. © GF

