Lotus toonde zijn nieuwe elektrische supercar Evija voor het eerst aan het publiek tijdens de exclusieve Monterey Car Week in Californië in aanwezigheid van sterren als Jay Leno.

Met de Evija zet Lotus in op innovatie, design en exclusiviteit, terwijl natuurlijk ook topprestaties verzekerd zijn in deze 2.000 pk sterke supercar. Daarmee is dit model meteen ook de krachtigste productiewagen ter wereld. De Evija zal in de bekende fabriek in Hethel vervaardigd worden, waar Lotus al wagens bouwt sinds 1966. Er zullen slechts 130 exemplaren de poorten uitrollen zodat de exclusiviteit inderdaad verzekerd blijft. Wellicht vandaar dat de sterren zich bij de onthulling in Monterey in grote getalen rond de Lotus Evija schaarden. Onder hen onder meer TV-presentator Jay Leno en social media vedette Supercar Blondie.

Lotus Cars CEO Phil Popham was erg enthousiast: "Met deze uitzonderlijke wagen willen we Lotus weer op de kaart zetten als innovatief en technisch vooruitstrevend merk. De Evija valt duidelijk in de smaak bij het publiek, zodat ik ervan overtuigd ben dat we de geplande productie zeker kunnen halen."

Ter informatie: de Lotus Evija biedt plaats aan twee personen en wordt aangedreven door vier elektromotoren met een vermogen van 2.000 pk en een koppel van 1.700 Nm. De batterij heeft een capaciteit van 70 kWh, wat een rijbereik van 400 kilometer zou toelaten. Deze 4,46 meter lange bolide heeft een koolstofvezel structuur en weegt 1.680 kilogram. De prestaties zijn natuurlijk heel indrukwekkend: de sprint 0-100 km/u lukt in minder dan 3 seconden en de topsnelheid loopt op tot 320 km/u. Tenslotte spreekt ook het prijskaartje tot de verbeelding: 1,9 miljoen euro.(Belga)