Lotus plant eigen netwerk snelladers

Lotus rolt een nieuw gamma elektrische wagens uit en gaat ook een netwerk van zeer krachtige snelladers bouwen.

Bij de uitrol van het aanbod elektrische auto’s hoort natuurlijk ook de uitbouw van een dicht netwerk laadpunten, want anders houdt het hele transitieverhaal geen steek. Vandaar dat Tesla bij de lancering van zijn eerste modellen meteen een resem laadstations bouwde waar de klanten terecht konden om hun accu weer bij te vullen. Intussen zijn er laadpunten van verschillende aanbieders, maar desondanks moet het netwerk de volgende jaren nog sterk worden uitgebreid om aan de toenemende vraag van het snel stijgend aantal EV-rijders te kunnen voldoen.

Een ontoereikende laadinfrastructuur is voor veel consumenten nog een belangrijke hinderpaal om nu al over te schakelen op elektrisch rijden. Vandaar ook het initiatief van autoproducenten om te participeren in structuren die laadpunten voorzien of een eigen netwerk uit te bouwen.

Lotus kiest voor deze laatste optie die past in de grote elektrificatiegolf die is ingezet bij het Britse merk dat tot de Chinese autogroep Geely behoort. Het elektrische aanbod van Lotus groeit inderdaad snel met de Eletre, Emeya, Evija en verscheidene andere modellen die de volgende jaren onthuld worden. En om nieuwe klanten de mogelijkheid te bieden altijd vlot de accu te vullen, gaat Lotus nu een eigen netwerk van zeer krachtige snelladers ontwikkelen.

Lotus Eletre © GF

Zonder vrees

Deze Flash Chargers zouden een laadvermogen tot 480 kW hebben, waarmee de accu in een ‘flits’ kan worden gevuld. Voorlopig is dit nog theorie als je weet dat het maximale snellaadvermogen van de Eletre en de Emeya momenteel ‘slechts’ 350 kW bedraagt. Lotus geeft wel aan dat het laadvermogen in een latere fase eenvoudig verhoogd zou kunnen worden door een update van de software van het laadsysteem van deze auto’s.

Aan de Flash Charger zou de Lotus Eletre 142 kilometer kunnen bijtanken in amper vijf minuten. Zo kan een einde komen aan de zogenaamde range anxiety of de vrees om onderweg zonder stroom te vallen of de bestemming niet te bereiken. Lotus heeft de eerste Flash Chargers al geplaatst in China en gaat binnenkort van start met een netwerk in Europa. Een concrete planning met data, locaties of het aantal laadpunten werd niet meegedeeld.

In tegenstelling tot de aanpak van Tesla met eigen laadzones, zullen de Flash Chargers van Lotus op locaties bij tankstations, bedrijven, shopping centra,… geplaatst worden en toegankelijk zijn voor alle EV-rijders, ook van andere merken.