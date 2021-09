Lotus werkt aan elektrische modellen. Twee jaar geleden showde de Britse sportwagenfabrikant al de Evija met zo'n slordige 2.000 pk. Vandaag toont Lotus hoe die elektrische modellen zullen worden gebouwd, want het nieuwe EV-platform krijgt vorm.

Lotus is wat elektro-aandrijving betreft niet aan zijn proefstuk toe. De constructeur levert aan grote automerken technische oplossingen en expertise. Bovendien was de eerste Tesla spider gebaseerd op het platform van de Elise, dus de elektrische vonk sloeg al eerder over.

Het nieuwe platform krijgt intern de codenaam LEVA (lightweight electric vehicle architecture) en deze structuur is 37% lichter dan de basis van de Emira met de thermische V6-motor. Deze blauwdruk is modulair opgevat en geschikt voor drie verschillende modellen.

De basisversie wordt een tweezitter waarbij de batterij centraal zit (voor de achteras). Deze batterij telt 8 modules en biedt een capaciteit van 66,4 kWh. Er wordt één motor op de achteras voorzien. Er komt ook een tweezitter met een grotere batterij (12 modules / 99,6 kWh) met een vergelijkbare setup, maar hier komen er twee motoren (één per as).

Tot slot stelt Lotus ook een platform voor een 2+2 voor die de kleinste batterij gebruikt en al naargelang de versie één of twee elektromotor(en) krijgt. In deze laatste setup worden de batterijen horizontaal onder de vloer gemonteerd, wat ideaal is voor een voertuig met een iets hogere koetswerkbouw (denk: SUV).

Lotus is wat elektro-aandrijving betreft niet aan zijn proefstuk toe. De constructeur levert aan grote automerken technische oplossingen en expertise. Bovendien was de eerste Tesla spider gebaseerd op het platform van de Elise, dus de elektrische vonk sloeg al eerder over. Het nieuwe platform krijgt intern de codenaam LEVA (lightweight electric vehicle architecture) en deze structuur is 37% lichter dan de basis van de Emira met de thermische V6-motor. Deze blauwdruk is modulair opgevat en geschikt voor drie verschillende modellen. De basisversie wordt een tweezitter waarbij de batterij centraal zit (voor de achteras). Deze batterij telt 8 modules en biedt een capaciteit van 66,4 kWh. Er wordt één motor op de achteras voorzien. Er komt ook een tweezitter met een grotere batterij (12 modules / 99,6 kWh) met een vergelijkbare setup, maar hier komen er twee motoren (één per as). Tot slot stelt Lotus ook een platform voor een 2+2 voor die de kleinste batterij gebruikt en al naargelang de versie één of twee elektromotor(en) krijgt. In deze laatste setup worden de batterijen horizontaal onder de vloer gemonteerd, wat ideaal is voor een voertuig met een iets hogere koetswerkbouw (denk: SUV).