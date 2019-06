Liefhebbers van het befaamde Engelse sportwagenmerk kijken er al enige tijd naar uit. Op 16 juli is het eindelijk zover: dan vindt in Londen de onthulling plaats van de nieuwe 100% elektrische Type 130.

De onthulling van de Type 130 is niet alleen voor Lotus een belangrijk evenement, maar ook voor de hele Britse auto-industrie, want dit wordt de eerste 100% elektrische hypercar die in Engeland is geproduceerd. Niet toevallig vindt de presentatie plaats in Londen tijdens een exclusief evenement.

De komst van de Lotus Type 130 werd eerder al aangekondigd op het Autosalon van Sjanghai. Sindsdien toonden heel wat potentiële klanten interesse in deze bolide, ook al was er nog amper iets bekend over het design, de technische specificaties en het tarief. Toch zal men niet alle dromen kunnen inwilligen, omdat Lotus van plan is slechts 130 exemplaren van de Type 130 te bouwen. De eerste klanten zullen hun wagen in de loop van 2020 in ontvangst kunnen nemen.

Verder bevestigde Lotus dat de Type 130 in het hoofdkwartier van het merk in Hethek, Norfolk vervaardigd zal worden. Zonder al specifieke details vrij te geven liet de constructeur weten dat dit de snelste Lotus uit de merkgeschiedenis zal worden en dat verscheidene innovaties specifiek voor dit model werden ontwikkeld. (Belga)