Lotus zorgt voor sensatie met zijn nieuwe sportwagen Evija, die indrukwekkende cijfers voorlegt: een elektrische aandrijving die 2.000 pk produceert, een spurt van 0 naar 100 km/u in nog geen 3 seconden en een prijskaartje van 1,9 miljoen euro.

Het is tegenwoordig al elektrisch wat de klok slaat in de autowereld. Van de kleinste stadsauto tot de snelste sportwagen, allemaal hangen ze aan de stekker. We durven stellen dat deze technologie intussen op punt staat en zonder meer zeer sterke prestaties weet te realiseren. Dat werd nogmaals aangetoond met de Lotus Evija, de nieuwste creatie van het Britse iconische sportwagenmerk.

Deze Lotus Evija levert een opmerkelijke combinatie tussen prestaties, innovatie, duurzaamheid en presence. Deze tweezitter heeft in de eerste plaats een opvallend en aantrekkelijk design dat bij een sportwagen van dit kaliber hoort. Maar onder dat fraaie koetswerk schuilt ook toptechnologie die de bakens weer verzet. Zo wordt de Lotus aangedreven door vier elektromotoren die samen 2.000 pk en 1.700 Nm produceren. Die benodigde energie wordt geleverd door lithium-ionbatterijen die een rijbereik van 400 kilometer garanderen en in amper 9 minuten weer volledig opgeladen kunnen worden.

De prestaties zijn eveneens indrukwekkend: 0 tot 100 km/u lukt in minder dan 3 seconden en top bedraagt meer dan 320 km/u. Dat is niet alleen te danken aan de power van de elektrische aandrijving, maar ook aan het bijzonder lage gewicht van 1.680 kilogram, dat werd bereikt door de intensieve aanwending van superlichte materialen, zoals koolstofvezel voor de monocoque. Verder pakt de Evija uit met een actieve stroomlijn, actieve dempers en koolstofkeramische remmen om steeds weer veilig tot stilstand te komen. Lotus zal 130 exemplaren produceren van de Evija die voorzien is van een prijskaartje van 1,9 miljoen euro.(Belga)