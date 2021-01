De Britse sportwagenfabrikant heeft zopas bekend gemaakt dat er hele reeks nieuwe producten zitten aan te komen. De constructeur belooft een totaal nieuw platform dat de succesvolle Elise-basis zal vervangen. Het eerste prototype dat wordt getoond is de Evija.

Lotus heeft jaren kunnen verder bouwen op het briljante lichtgewichtplatform van de Elise die net voor de eeuwwisseling werd gelanceerd, maar na twee decennia aan vervanging toe is. Daarom werd een nieuwe basis ontwikkeld die door de opvolgers van de Elise, de Evora en de Exige zal worden gebruikt.

Het Britse merk investeert bovendien ruim 100 miljoen pond in de productiesite van Hethel (UK) en belooft zelfs 250 extra jobs. De geldschieters zijn aandeelhouders Geely en Etika die in 2017 Lotus overnamen.

De constructeur geeft aan dat 2021 het laatste productiejaar zal worden voor de Elise, de Exige en de Evora, waarvan alles bij elkaar 55.000 exemplaren werden gebouwd.

De investering in de nieuwe productiesite past in de Vision 80-strategie. Het eerste wapenfeit dat we hiervan te zien krijgen, is de productie van het prototype van de Lotus Type 131. Met dit product wil Lotus danig innoveren, maar echte specificaties wil het merk nog niet vrijgeven. De Britten beloven het merk-dna trouw te blijven door verder te bouwen op het lichtgewicht-erfgoed en de klemtoon te leggen op de rijervaring voor de bestuurder. In tussentijd blijft het stil rond een mogelijk SUV-model met elektroaandrijving waarover eerder geruchten de ronde deden. De engineeringafdeling van Lotus die traditioneel voor heel wat andere merken zaken ontwikkelt, sleutelt inmiddels ook aan een stekkerversie voor Alpine.

