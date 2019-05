nieuws

Lotus gaat elektrisch

Lotus zal op 16 juli van dit jaar de volledig elektrische 'Type 130' onthullen in Londen. Het bedrijf kondigt meteen aan dat deze elektrische versie wel degelijk in productie gaat. De elektrisch aangedreven Lotus zal in het Britse hoofdkwartier in Hethel, Norfolk worden gebouwd.

Lotus gaat elektrisch © belga