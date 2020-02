Lotus brengt een beter uitgeruste versie uit van de spartaanse Evora GT410 Sport om de dagelijks bruikbaarheid van deze fraaie sportwagen te verbeteren.

Lotus heeft de reputatie no-nonsense sportwagens te bouwen, waarin vooral de prestaties centraal staan en het comfort slechts een bijkomstige rol krijgt toebedeeld. Maar blijkbaar is dat minimale comfort toch wat te beperkt voor sommige kopers, want nu brengt Lotus een iets beschaafdere variant uit van Evora GT410 Sport.

Die verliest gewoon het achtervoegsel 'Sport' en heet dus eenvoudig Evora GT410. Het verschil merkt je vooral aan boord met comfortabelere sportstoelen, extra opbergvakken en een betere geluidsisolatie die meer rijcomfort moeten verzekeren, samen met de zachtere afstelling van de demping. Om makkelijker te kunnen manoeuvreren werd tevens een achteruitrijcamera en een aangepaste achterspoiler voorzien. En de sfeer wordt verzekerd door een multimediasysteem met DAB-radio en Apple CarPlay-compatibiliteit.

Aan de aandrijving en het prestatieniveau werd gelukkig niet geraakt, want centraal ligt nog steeds de 410 pk 3,5 liter V6 met supercharger.(Belga)

