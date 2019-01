Lotus en Williams gaan samenwerken

Williams Advanced Engineering is een afdeling voor research en technologische ontwikkeling van de Williams Group, waartoe ook het gelijknamige Formule 1 team behoort. Ze werkt aan vele projecten in de auto-industrie en ver daar buiten. Zopas werd een belangrijk nieuw project bekendgemaakt dat de aandacht trok: een samenwerking met Lotus voor de ontwikkeling van geavanceerde aandrijftechnieken.

Beide partijen blijven nog vaag over de exacte invulling van dit project. Maar wellicht heeft het te maken met de verdere ontwikkeling van geëlektrificeerde of volledig elektrische aandrijflijnen voor het gamma van Lotus. Op dit vlak heeft Williams Advanced Engineering heel wat ervaring met prestatiegerichte systemen, aangezien het bedrijf verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het batterijsysteem van de elektrische racewagens in de Formule E.(Belga)