Lotus Emira Turbo SE krijgt meer pit

De viercilinder-turbomotor produceert voortaan meer vermogen en sprint zodoende sneller.

Ook Lotus heeft de elektrificatie ingezet met de Eletre en Emeya, maar biedt daarnaast nog altijd rasechte sportwagens met een verbrandingsmotor. Zo blijft de fraai gelijnde Emira een pracht van een tweezitter met middenmotor, waarin rijplezier en prestaties centraal staan. Dit model kreeg nu een update om het nog aantrekkelijker te maken voor de liefhebber.

De Lotus Emira is verkrijgbaar met een atmosferische 3,5-liter V6 of een 2,0-liter viercilinderturbo. Van die laatste krachtbron stijgt het vermogen nu van 365 tot 405 pk en dat is hetzelfde niveau als de zescilinder. Een belangrijke troef is het toegenomen koppel. Dat loopt op tot 480 Nm en draagt bij tot vinnigere sprints en hernemingen. De Emira Turbo SE spurt voortaan in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u en is daarmee zelfs sneller dan de V6-versie.

De Lotus Emira Turbo SE is nu leverbaar en kost 111.690 euro.