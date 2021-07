Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De brandveiligheid van elektrische wagens is de voorbije jaren uitvoerig onderzocht en getest.

Conclusie: het gevaar op brand bij een elektrische wagen is niet groter, maar integendeel lager, dan bij een wagen met een verbrandingsmotor.

Daar bestond twijfel over, nadat enkele elektrische wagens vuur hadden gevat terwijl ze aan het opladen waren in ondergrondse garages. De ongevallen werden toegeschreven aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het is bekend dat de lithiumaccu van een elektrische wagen bij intensief gebruik en tijdens het opladen opwarmt, maar oververhitting en explosiegevaar komen uiterst zeldzaam voor.

In opdracht van de Duitse brandweerdiensten heeft het Instituut voor Onderzoek naar Verkeersongevallen van de Universiteit van Göttingen crashtests uitgevoerd om na te gaan of elektrische auto's sneller in brand vliegen dan conventionele wagens (en dus extra waakzaamheid vergen voor brandweerlui). De resultaten waren frappant: geen enkele van de gecrashte auto's vloog spontaan in brand. Om brand uit te lokken, veroorzaakten de onderzoekers bewust kortsluiting. Andermaal met geruststellende uitkomst, want met CO2 kon het vuur snel en eenvoudig worden gedoofd.

