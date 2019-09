Deze nieuwe lichte bestelwagen van de London EV Company (LEVC) werd zopas op het Europese vasteland voorgesteld naar aanleiding van de IAA in Frankfurt, Duitsland.

Hij werd ontworpen om in te spelen op de groeiende marktvraag naar groen en elektrisch commercieel vervoer in Europa. Deze zero emission bestelwagen is gebaseerd op dezelfde e-City architectuur en technologie als de bekende elektrische TX taxi, waarvan er al 2.500 exemplaren zijn geproduceerd (sinds januari 2018 in de Britse Ansty-fabriek van Coventry).

Deze bestelwagenversie van de taxi maakt het verschil met de obligate Britse look en die winkeliers in grote steden zou kunnen aanspreken. Men belooft een elektrische actieradius van 129 km en een gecombineerde hybride actieradius tot 607 km, omdat hij ook een 1,5 liter 3-cilindermotor aan boord heeft als range extender.

Door de verbrandingsmotor is het mogelijk om goederen buiten de grote stad op te halen, en pas over te schakelen naar de EV-modus in de stadskern. Zo realiseert men erg lage emissiewaarden, maar men kan eveneens het brandstofverbruik danig drukken. De technologie met de range extender neemt ook de angst weg van de bestuurders om zonder stroom te vallen. Joerg Hofmann, CEO van LEVC, ziet het als volgt: "het is onze ambitie om Europees marktleider te worden op vlak van groene, commerciële mobiliteitsoplossingen. De volledige technische specificaties van het voertuig zullen worden bekendgemaakt naarmate de officiële lancering in 2020 nadert.

