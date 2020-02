D'Ieteren Auto investeert een miljoen euro in Lizy, het digitale leasingplatform voor stock- en tweedehandswagens.

Een jaar geleden zorgde Lizy nog voor een primeur in de leasingsector met de lancering van een volledig digitaal leasingplatform, dat intussen uitgroeide tot een waarachtige success story. Zopas bevestigde partner D'Ieteren Auto de steun in dit project met een nieuwe investering van een miljoen euro.

Lizy richt zich specifiek op ondernemers en KMO's. Die vallen momenteel immers vaak uit de boot bij grote leasingbedrijven omwille van te hoge prijzen en te weinig flexibele contracten. Op het Lizy platform vind je enkel jonge, kwaliteitsvolle stock- en tweedehandswagens terug. Hierdoor ligt de maandprijs van deze wagens zo'n 15 tot 40% lager dan bij nieuwe leasingwagens en zijn ze vrijwel meteen leverbaar. Lizy maakt leasen ook flexibel. Zo is het mogelijk om voor kortere periodes een wagen te leasen, al vanaf 12 maanden. Dit willen ze in de toekomst nog sterk verkorten.

Het hele proces verloopt volledig digitaal van begin tot einde: je kan alle wagens terugvinden op de Lizy-website (www.lizy.be). Na het goedkeuren van de offerte wordt de wagen binnen twee weken aan huis geleverd. Onderhoud, herstellingen, verzekering en belastingen zitten allemaal in de prijs inbegrepen. Lizy biedt een brede waaier aan wagens aan, van kleine en elektrische voertuigen tot premium fleet modellen van verschillende merken. (Belga)

Een jaar geleden zorgde Lizy nog voor een primeur in de leasingsector met de lancering van een volledig digitaal leasingplatform, dat intussen uitgroeide tot een waarachtige success story. Zopas bevestigde partner D'Ieteren Auto de steun in dit project met een nieuwe investering van een miljoen euro.Lizy richt zich specifiek op ondernemers en KMO's. Die vallen momenteel immers vaak uit de boot bij grote leasingbedrijven omwille van te hoge prijzen en te weinig flexibele contracten. Op het Lizy platform vind je enkel jonge, kwaliteitsvolle stock- en tweedehandswagens terug. Hierdoor ligt de maandprijs van deze wagens zo'n 15 tot 40% lager dan bij nieuwe leasingwagens en zijn ze vrijwel meteen leverbaar. Lizy maakt leasen ook flexibel. Zo is het mogelijk om voor kortere periodes een wagen te leasen, al vanaf 12 maanden. Dit willen ze in de toekomst nog sterk verkorten.Het hele proces verloopt volledig digitaal van begin tot einde: je kan alle wagens terugvinden op de Lizy-website (www.lizy.be). Na het goedkeuren van de offerte wordt de wagen binnen twee weken aan huis geleverd. Onderhoud, herstellingen, verzekering en belastingen zitten allemaal in de prijs inbegrepen. Lizy biedt een brede waaier aan wagens aan, van kleine en elektrische voertuigen tot premium fleet modellen van verschillende merken. (Belga)