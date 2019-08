Toen de Lexus LC drie jaar geleden werd gelanceerd, verraste de Lexus LC op zijn zachtst gezegd omwille van zijn originele stijl. Nu volgt ook een Limited Edition 2020 die nog verfijnder zal zijn.

Dankzij het klassieke kleurenpalet oogt deze nieuwe LC-coupé, waarvan slechts een beperkte oplage wordt gebouwd, verfijnder en rijper. De transformatie begint met de exclusieve Terrane Kaki koetswerkkleur in combinatie met een groen dat exclusief wordt gereserveerd voor deze Limited Edition. Deze groentint zorgt voor een lichte toets op het koetswerk van de LC. De tweekleurige 21"-velgen verfijnen de look van de LC.

Het interieur van de LC Limited Edition biedt eveneens een tweekleurig interieur dat getuigt van vakmanschap. De elektrische stoelen zijn in 10 dimensies instelbaar en ze worden met anilineleder bekleed, het zachtste en meest luxueuze leder in het Lexus-assortiment. De stoelen komen in Bespoke Saddle Tan (Havanabruin) een kleur die exclusief gereserveerd blijft voor deze Limited Edition. De combinatie met de iets donkerdere tint van de Alcantara-bekleding op de deurpanelen maakt het interieur bijzonder verfijnd.

Deze LC 500 is mechanisch identiek aan de standaardversie en wordt aangedreven door de 5-liter grote V8-benzinemotor die aan een automatische 10-trapsversnellingsbak wordt gekoppeld. Er is uiteraard ook een hybride versie, de LC 500h. De eerste exemplaren van de Lexus LC 500 Limited Edition 2020 zullen vanaf november 2019 beschikbaar zijn.(Belga)