Zin om een dag lang in de huid van een een autotester te kruipen?

Eind oktober verschijnt een nieuwe Knack Extra die integraal in het teken staat van het fenomeen SUV. Ter voorbereiding organiseren de autoredactie van Knack.be en D'Ieteren op zaterdag 14 september in het Leuvense een exclusieve testdag met de laatste nieuwe SUV-modellen van de merken Audi, Porsche, Seat, Skoda en VW.

Voor dit event zijn we op zoek naar tien lezers (m/v) die een dag lang in de huid van een autotester willen kruipen. De kandidaten moeten uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en bereid zijn mee te werken aan de redactionele verslaggeving van de testdag die om 9 uur begint.

De kandidaturen worden ingewacht voor 30 augustus 2019 op volgend adres: urbain.vandormael@knack.be. Vermeld uw naam, voornaam en volledig adres, uw geboortedatum, categorie rijbewijs, mobiel telefoonnummer, merk en model van uw huidige wagen alsook waarom u zich kandidaat stelt (max. 150 tekens).