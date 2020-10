Lexus heeft in september de mijlpaal van één miljoen verkochte auto's bereikt in Europa. Dit wapenfeit valt samen met de 30ste verjaardag van Lexus' aanwezigheid op ons continent.

Het valt ook samen met de introductie van de UX 300e, de eerste volledig elektrische wagen van Lexus, in een aantal Europese markten, waarmee een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het merk begint. In 1990, slechts een paar maanden na het werelddebuut in de Verenigde Staten, begon Lexus in Europa met één model, de LS 400, waarvan er 1.158 werden verkocht. Ondanks dit bescheiden begin gaf Lexus hiermee het startsein voor een transformatie van het topsegment van de automarkt. Door de prestaties, zuinigheid en geavanceerde uitrusting van de LS kreeg het begrip luxeauto een andere betekenis.

Tegelijkertijd kwam Lexus met een nieuwe benadering van klantenservice die voortdurend als maatstaf heeft gediend voor de internationale auto-industrie. Doordat Lexus de traditionele Japanse omotenashi-principes volgt (een klant met dezelfde zorg en hoffelijkheid behandelen als een gast in eigen huis), blijft uitmuntende service een centraal element van het merk.

In plaats van de gevestigde normen van de markt te volgen, heeft Lexus vanaf het begin zijn eigen koers gevaren, niet in de laatste plaats door de leiding te nemen bij de ontwikkeling van zelfopladende hybride aandrijvingen. Het merk introduceerde in 2005 's werelds eerste luxe hybride auto, de RX 400h SUV, en heeft de technologie sindsdien verder ontwikkeld om de prestaties, het brandstofverbruik, de emissies en het rijplezier nog verder te optimaliseren. De één miljoen auto's die Lexus in Europa op de weg heeft gezet, bestonden voor maar liefst 45% uit hybrides. Alle Lexus-modellen zijn ondertussen als hybride verkrijgbaar en de verkoop van deze varianten neemt gestaag toe: momenteel zijn ze goed voor 96% van de totale verkopen in West-Europa. (Belga)

Het valt ook samen met de introductie van de UX 300e, de eerste volledig elektrische wagen van Lexus, in een aantal Europese markten, waarmee een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het merk begint. In 1990, slechts een paar maanden na het werelddebuut in de Verenigde Staten, begon Lexus in Europa met één model, de LS 400, waarvan er 1.158 werden verkocht. Ondanks dit bescheiden begin gaf Lexus hiermee het startsein voor een transformatie van het topsegment van de automarkt. Door de prestaties, zuinigheid en geavanceerde uitrusting van de LS kreeg het begrip luxeauto een andere betekenis.Tegelijkertijd kwam Lexus met een nieuwe benadering van klantenservice die voortdurend als maatstaf heeft gediend voor de internationale auto-industrie. Doordat Lexus de traditionele Japanse omotenashi-principes volgt (een klant met dezelfde zorg en hoffelijkheid behandelen als een gast in eigen huis), blijft uitmuntende service een centraal element van het merk.In plaats van de gevestigde normen van de markt te volgen, heeft Lexus vanaf het begin zijn eigen koers gevaren, niet in de laatste plaats door de leiding te nemen bij de ontwikkeling van zelfopladende hybride aandrijvingen. Het merk introduceerde in 2005 's werelds eerste luxe hybride auto, de RX 400h SUV, en heeft de technologie sindsdien verder ontwikkeld om de prestaties, het brandstofverbruik, de emissies en het rijplezier nog verder te optimaliseren. De één miljoen auto's die Lexus in Europa op de weg heeft gezet, bestonden voor maar liefst 45% uit hybrides. Alle Lexus-modellen zijn ondertussen als hybride verkrijgbaar en de verkoop van deze varianten neemt gestaag toe: momenteel zijn ze goed voor 96% van de totale verkopen in West-Europa. (Belga)