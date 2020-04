Hoewel de autoverkoop op dit moment stilligt, geeft de Japanse luxeconstructeur Lexus aan dat het zopas de kaap van 250.000 SUV/crossover modellen met een hybride aandrijving heeft gerond.

Het luxemerk van de Toyota-groep voert momenteel drie SUV/crossover modellen in Europa: RX, NX en UX en dit koetswerktype vormt momenteel de ruggengraat van het gamma. De constructeur is al vijftien jaar bezig met hybride motorisaties in dit segment. In 2005 kwam de RX400h op de markt. Tot nu toe levert Lexus enkel hybride modellen, waarbij de hybride aandrijving vooral ondersteunend werkt en waarbij de elektrische stroom voor de aandrijving wordt gerecupereerd bij het uitbollen en het remmen. Dit impliceert dat de wagen niet bedoeld is om 100% elektrisch te rijden over een langere afstand. De elektrische aandrijving moet vooral het benzineverbruik beperken. Het voordeel van deze technologie is dat het volledig onafhankelijk is van laadinfrastructuur zodat dit type wagen ook automobilisten die in de stad wonen en (voorlopig) geen toegang hebben tot een wallbox of een laadpaal perfect inzetbaar is. De meest compacte UX is op dit ogenblik het bestverkopende Lexus-model. (Belga)

