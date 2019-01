Lexus toont LC 500 Inspiration

De concept car stal reeds de show op het voorbije concours d'élégance in Pebble Beach, Californië, en nu volgt dus de officiële onthulling op het Autosalon van Chicago. Alle coupés LC 500 Inspiration 2019 zijn uitgevoerd in de exclusieve Flare Yellow tint, die zeker in het oog springt. Met deze gewaagdere uitdossing wil Lexus een jonger publiek en 'nieuwe rijken' aantrekken. De gele lak accentueert de koetswerklijnen prima en daarnaast zorgen de grote 21" sportvelgen en het carbon dak zeker voor een extra fraaie accenten.

Ook het interieur van de LC Inspiration werd opgeleukt met verscheidene designelementen, zoals het gele Alcantara in de deurpanelen en de semi-aniline lederen zetelbekleding met gele stiknaden. Dezelfde aankleding werd ook gebruikt voor het dashboard, de middenconsole en het handschoenkastje om het geheel een frivolere look te geven. Op de carbon deurdrempels staat steeds een typevermelding en elke wagen krijgt meteen een bijpassende lederen kofferset.

Verder behoudt de LC Inspiration voor de aandrijving nog steeds de potente V8 5 liter die zijn 471 pk naar de achterwielen loodst via een automaat met 10 verhoudingen. Van deze exclusieve Lexus LC 500 Inspiration worden slechts 100 exemplaren vervaardigd.(Belga)