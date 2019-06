De Lexus RX SUV kreeg een lichte uiterlijke facelift evenals een update van zijn technologie op vlak infotainment en veiligheid.

Dit model had geen makkelijke carrière in België, in een segment waar de concurrentie van de Duitse premium merken zeer hard is. Maar op wereldvlak is de RX wel een van de beste verkochte modellen van het merk, zeker in de Verenigde Staten. Deze SUV kwam in 2015 op de markt en kon intussen dus wel een kleine facelift gebruiken.

Uiterlijk vallen vooral de hertekende bumpers, de grille en de koplampen met een nieuwe lichtsignatuur geïnspireerd op de LC, op. Aan boord groeide het infotainmentscherm tot 12,3'' en is het systeem nu compatibel met de mirrorfunctie Apple Car Play en Android Auto. Op vlak van veiligheidstechnologie voegde Lexus een verbeterde nachtzichtfunctie en grootlichtassistent toe aan het aanbod. Verder hebben de technici ook de chassisafstelling aangepast om meer comfort te verzekeren. Onder de motorkap schuilt nog steeds de hybride zescilinder op benzine. Ook de langere versie met zeven zitplaatsen van de RX 450h ondergaat deze evoluties.(Belga)