Lexus op het autosalon van Brussel 2019

Lexus staat synoniem voor Japanse luxe met hybride motorisaties op benzine en elektriciteit. Het automerk heeft een goede reputatie opgebouwd dankzij de uitstekende kwaliteit en het unieke design. Begin dit jaar werd Lexus verkozen tot het meest betrouwbare automerk in de "Test Aankoop"-enquête bij ruim 9.000 Belgen en een bevraging bij 37.000 Franse consumenten door de Franse consumentenorganisatie "Que choisir". Het merk staat ook bovenaan de lijst van meest betrouwbare merken in de "J.D. Power 2018 U.S. Vehicle Dependability Study".

99,9% van alle Lexus-modellen voor de Belgische markt hebben een conventionele hybride motorisatie. Op het Autosalon van Brussel presenteert Lexus de 7de generatie ES in Europese première. Het is gebaseerd op een nieuw platform en getuigt van een dynamischer koetswerk in combinatie met betere prestaties. Onder de motorkap zit de 4de generatie 2,5 liter grote hybride motorisatie. De ES rust op het gloednieuwe GA-K platform. Toyota's luxe-dochteronderneming zal op Heizel ook de nieuwe RC-coupé voorstellen en die is qua vormgeving geïnspireerd op zijn grote broer, de LC en de UX SUV, het eerste Lexus-model dat het nieuwe Global Architecture - Compact (GA-C) platform gebruikt.(Belga)