De eerste Lexus SUV, de LX, maakte zijn debuut in 1996. De huidige line-up omvat zes SUV- en crossover-modellen - UX, NX, RX, RX L, GX en LX- en zal in 2020 nog verder groeien met de 100% elektrische UX 300e.

Begin deze zomer overschreed Lexus de mijlpaal van 5 miljoen wereldwijd verkochte exemplaren van luxe-SUV's en crossovers. Het merk, dat in 1989 werd gelanceerd, bood zijn eerste SUV (de LX) reeds in 1996 aan. Twee jaar later werd de RX geïntroduceerd, die de weg effende voor het luxe-crossoversegment, dat zou uitgroeien tot de populairste categorie voor kopers van premiumwagens. Naarmate de smaak van de consument wereldwijd evolueerde, breidde Lexus zijn assortiment uit met de robuuste GX SUV, NX middelgrote crossover en UX urban crossover. Het Japanse luxemerk is nu goed voor ongeveer twee derden van de totale Lexus-verkoop en biedt zijn SUV's en crossovers aan op 90 markten over de hele wereld. De Lexus crossovers (RX, RXL, NX en UX) zijn, dankzij de keuze uit volledige hybride of benzineaandrijflijnen, wereldwijd steeds populairder geworden. Hybride-uitvoeringen werden in 2005 voor het eerst gelanceerd met de revolutionaire RX 400h hybride SUV. De verkoop van hybride voertuigen is vandaag goed voor ongeveer één derde van het wereldwijde SUV-volume van Lexus en bedraagt in West- en Centraal-Europa zelfs 96%. (Belga)

