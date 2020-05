Met de nieuwe LC Convertible heeft Lexus alles in het werk gesteld zodat de bestuurder geen comfortverlies lijdt wanneer hij het dak neerklapt. En dit zowel langs een zonovergoten kustweg of op een bochtenrijke besneeuwde alpenpas.

Een van de leukste aspecten van rijden met een cabriolet is het gevoel van de wind in het haar, waardoor men zich dichter bij de wereld rondom voelt. Dat klinkt heel eenvoudig, maar met de nieuwe LC Convertible heeft Lexus ervoor gezorgd dat er nooit comfortverlies optreedt als het dak is opengeklapt. Het doel: voorkomen dat koude lucht het onderlichaam afkoelt en de temperatuur en luchtstroom rond het hoofd en de schouders onder controle houden, zodat de inzittenden van een verfrissende bries kunnen genieten zonder het koud of snikheet te hebben.

Met het dak omhoog of omlaag biedt de LC Convertible altijd een perfect cabinecomfort dankzij de ingenieuze technologie van de wagen. Zo houden de openluchtregeling en de Climate Concierge ideale cabinetemperatuur in alle omstandigheden in stand.

Lexus onderzocht ook hoe de aerodynamiek van de wagen kon bijdragen tot een kalme en comfortabele cabine. Dat leverde een specifieke taillelijn op waardoor de lucht vlotter over de wagen stroomt, zodat de inzittenden geen hinder ondervinden. Achter de achterstoelen is er standaard ook een transparante rijwindgeleider aangebracht, die onaangename luchtstromen onderdrukt en de cabine stil genoeg houdt om met elkaar te kunnen spreken bij een rijsnelheid tot ongeveer 60 km/uur. Tenslotte is er nog een optioneel maaswindscherm voorzien dat de luchtstroming bij hogere snelheden vermindert. (Belga)

