Lexus LC Cabriolet concept onder de spots in Detroit

Volgens de constructeur zou deze open roadster op vlak van design "absolute schoonheid" moeten weerspiegelen. Zowel de hoek van de voorruit als de aflopende lijn van de kofferklep waaronder de cabriokap zit, getuigt van emotie. Deze LC Convertible-concept is vrij lang en heeft een erg slank design dat aan de weg lijkt te kleven. Deze LC Convertible concept neemt de sportieve proporties van de LC coupé over. Het silhouet is gebaseerd op het oorspronkelijke lijnenspel van de LC, maar heeft wel een eigen identiteit.

De blikvangers van dit opvallende koetswerk zijn ongetwijfeld de korte overhangen en 22-duimsvelgen. Voorlopig is het nog slechts een conceptversie, maar te oordelen aan de positieve reacties zit het er naar uit dat Lexus deze conceptversie ook zal commercialiseren. Hoewel deze cabrio in de eerste plaats werd ontwikkeld voor de Amerikaanse 'goldcoast', zou hij mogelijk ook bij ons op de markt kunnen komen, naar analogie met de LC-coupé.(Belga)