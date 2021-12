Na Toyota gaat ook Lexus overstag met een tweede volledig elektrisch aangedreven model. Het gaat om een coupé crossover die op een speciaal ontwikkeld e-TNGA-vloerplaat is gebouwd.

Voor Lexus is het een heuse ommekeer want de constructeur hield het decennialang bij hybride aandrijvingen. Maar je kan de Japanse luxeconstructeur bezwaarlijk verwijten om elektrische aandrijving links te laten liggen want het merk verkocht de voorbije twintig jaar meer (gedeeltelijk) elektrische voertuigen die zichzelf opladen bij het vertragen dan menig specifiek EV-merk.

De druk om te blijven voldoen aan de lage CO 2 emissiedoelen verplicht de constructeur als het ware om meer 100% elektrisch aangedreven modellen te ontwikkelen. Deze RZ krijgt het koetswerk van een sportief ogende crossover met coupé-allures. Vooral de aflopende daklijnen de twee spoilertjes achteraan (eentje boven de achterruit in het verlengde van de daklijn en een tweede vlak boven de kofferklep met een geïntegreerd derde stoplicht) verraden dat de Japanse Toyota-dochter duidelijk inzet op een aerodynamische vormgeving.

Dat is nodig om met een beperkte batterijcapaciteit een lager stroomverbruik en bij uitbreiding een groter rijbereik te realiseren. Het is ook duidelijk dat de RZ de vormtaal deelt met de bestaande RX die vooralsnog met hybride motorisaties wordt aangeboden. Het lijkt er op dat we de RZ volgend jaar in de showroom mogen verwachten.

