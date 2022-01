Lexus maakt gebruik van de salonperiode om een langere garantie tot 10 jaar of 200.000 km te lanceren, voor zowel nieuwe als tweedehandswagens die in het netwerk onderhouden werden.

De verlengde garantie tot 10 jaar of 200.000 km krijgt de naam 'Lexus Relax' en heeft als doel meer vertrouwen te scheppen in de producten van het premiummerk van Toyota. Hiermee krijgt elke eigenaar van een Lexus waarvan het einde van de gewone fabrieksgarantie (3 jaar of 100.000 km) is bereikt, nu automatisch en gratis een langere garantie van 12 maanden of 15.000 km na elk jaarlijks onderhoud in het erkende Lexus-netwerk.

Dit tot de termijn van 10 jaar of 200.000 km is bereikt. Elke auto die minder dan 10 jaar oud is of minder dan 185.000 km op de teller heeft, komt in aanmerking voor deze gratis, langere garantie. Dit geldt ook voor tweedehandsauto's, zelfs als die voordien buiten het officiële netwerk werden onderhouden.

Virtuele showroom

Bij gebrek aan een echt autosalon voorziet Lexus voor zijn klanten ook een virtuele showroom om iedereen de kans te geven de hybride, elektrische en plug-in hybride modellen te ontdekken. Hier vindt de kandidaat koper alle specificaties van de modellen uit het gamma, zijn er specifieke salonvoorwaarden voorzien en kan men een afspraak maken bij een dealer of meteen een proefrit boeken.

Tegelijk stelt Lexus de nieuwe compacte SUV NX voor in verschillende winkelcentra verspreid over het hele land tijdens de salonperiode in januari.

De verlengde garantie tot 10 jaar of 200.000 km krijgt de naam 'Lexus Relax' en heeft als doel meer vertrouwen te scheppen in de producten van het premiummerk van Toyota. Hiermee krijgt elke eigenaar van een Lexus waarvan het einde van de gewone fabrieksgarantie (3 jaar of 100.000 km) is bereikt, nu automatisch en gratis een langere garantie van 12 maanden of 15.000 km na elk jaarlijks onderhoud in het erkende Lexus-netwerk. Dit tot de termijn van 10 jaar of 200.000 km is bereikt. Elke auto die minder dan 10 jaar oud is of minder dan 185.000 km op de teller heeft, komt in aanmerking voor deze gratis, langere garantie. Dit geldt ook voor tweedehandsauto's, zelfs als die voordien buiten het officiële netwerk werden onderhouden.Bij gebrek aan een echt autosalon voorziet Lexus voor zijn klanten ook een virtuele showroom om iedereen de kans te geven de hybride, elektrische en plug-in hybride modellen te ontdekken. Hier vindt de kandidaat koper alle specificaties van de modellen uit het gamma, zijn er specifieke salonvoorwaarden voorzien en kan men een afspraak maken bij een dealer of meteen een proefrit boeken. Tegelijk stelt Lexus de nieuwe compacte SUV NX voor in verschillende winkelcentra verspreid over het hele land tijdens de salonperiode in januari.