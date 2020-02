Lexus brengt drie Europese premières naar het salon van Genève 2020 waarvan diverse modellen binnenkort ook op de markt zullen komen. Er wordt ook een studiemodel getoond van een toekomstig elektrisch model.

De elektrisch aangedreven LF-30 conceptstudie illustreert de visie van Lexus op de vormtaal van de toekomst en de bijhorende technologie voor de volgende generatie elektrische modellen van de Japanse constructeur. Deze nieuwe generatie voertuigen wil "een alternatief, maar ook gebruiksgemak en rijplezier bieden aan consumenten die klaar zijn om de klassieke verbrandingsmotoren achter zich te laten", zeggen de managers van Toyota's luxedochter.

De UX 300e is het eerste elektrische model met batterijvoeding van Lexus en het eerste model dat binnen de Lexus Electric strategie wordt aangeboden. Het behoudt de vormtaal en de inzetbaarheid van de bestaande UX compact urban crossover. De nieuwe Lexus LC 500 Convertible vult het LC Coupé-gamma verder aan als topmodel van het Lexus-gamma. Hij werd ontworpen onder het motto "Ultieme Schoonheid". Dit vlaggenschip zet de Lexus-traditie verder en wordt een absolute eyecatcher ongeacht of het dak nu open of gesloten is.(Belga)

