De auto's van Lexus zijn opnieuw uitgeroepen tot de meest betrouwbare op de markt. In de enquête naar de betrouwbaarheid van auto's die 'Which?' onlangs heeft gepubliceerd, eindigt het Japanse luxemerk op de eerste plaats.

Met meer dan 1,3 miljoen leden en donateurs is 'Which?' de grootste onafhankelijke consumentenorganisatie in Groot-Brittannië. Het uitgebreide onderzoek van de consumentenorganisatie had betrekking op bijna 59.000 afzonderlijke auto's en de uitkomsten zijn gebaseerd op de praktijkervaringen en meningen van meer dan 47.000 Britse automobilisten. Lexus stelde zijn leiderspositie veilig met een foutloos rapport voor de CT 200h hatchback en vrijwel perfecte prestaties van de NX, zijn middelgrote SUV. De resultaten hadden betrekking op auto's van nieuw tot drie jaar oud en van drie tot acht jaar oud.

In het verslag van 'Which?' staat: "Hebt u het geld om een Lexus te kopen? Doe het dan. U zou wel eens kunnen vergeten hoe de wachtkamer van een werkplaats eruitziet." De zelfopladende hybride technologie van Lexus draagt in belangrijke mate bij aan deze indrukwekkende prestaties, klinkt het verder. 'Which?' benadrukt dat de auto's van Lexus storingsbestendiger zijn door de beproefde duurzaamheid en mechanische eenvoud van het geëlektrificeerde systeem. Lexus introduceerde in 2005 zijn eerste hybride in het topsegment van de Britse markt en heeft de prestaties en efficiëntie van het systeem sindsdien voortdurend verbeterd en in al zijn modellen toegepast. Hybrides vormen tegenwoordig 99,8 procent van de nieuw verkochte auto's van Lexus in Groot-Brittannië.(Belga)

