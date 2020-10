Voortaan is het niet meer verplicht uw kenteken en/of inschrijvingsbewijs cash aan de postbode te betalen. Bpost aanvaardt nu ook betalingen via smartphone, maar nog niet meteen in het hele land.

Als de postbode nu bij u aan de deur komt met het nieuwe kenteken en/of inschrijvingsbewijs voor uw voertuig, zal hij u de keuze laten het bedrag cash te betalen of te regelen via een mobiele betaling. Dat lukt al in de meeste gemeenten: de lijst van gemeenten met hun postcode vindt u op bpost.be.

Bij mobiel betalen vraagt de postbode u een QR-code te scannen via uw bankapp of de Payconiq by Bancontact app. Vervolgens geeft u de pincode in en is de transactie afgerond. Daarna krijgt uzelf en de postbode een bevestiging dat de betaling gelukt is, en overhandigt hij u het kenteken en/of het inschrijvingsbewijs. Deze procedure geldt voortaan ook voor de levering van andere pakjes via bpost.(Belga)

